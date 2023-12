Vereador denuncia ter sofrido agressões em show de 'O Kannalha'' | A TARDE

O vereador Jorge da JM, do município de Candeias, cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador, denunciou ter sofrido agressões de seguranças da banda de pagode O Kannalha, durante uma apresentação na casa de show Lua Nova Music Hall, localizada na cidade, no último sábado, 16.

O vereador informou que prestou boletim de ocorrência e que imagens de câmeras de segurança foram fornecidas pelo estabelecimento para ajudar nas investigações. Disse ainda que "em nenhum momento [as câmeras] demonstram insultos ou ataques por parte do vereador a integrantes da banda". Jorge da JM relatou que não teve nenhum tipo de lesão grave e que passa bem.

O setor jurídico da assessoria de comunicação do cantor O Kannalha informou através de nota que a situação aconteceu em virtude das atitudes do vereador Jorge da JM. Disse também que ele buscou contato físico com as dançarinas da banda, "além de ter proferido palavras ofensivas e desrespeitosas a elas".

A equipe da banda relatou que os seguranças solicitaram que o vereador cessasse o comportamento, mas que ele continuou e justificou as atitudes em razão de ser uma autoridade municipal. Falou ainda que além das agressões verbais, Jorge da JM empurrou um dos seguranças, "que reagiu para neutralizar a agressão".

A casa de show Lua Nova Music Hall também se pronunciou e disse que preza pela segurança de todos os clientes, colaboradores e atrações. Disse ainda que repudia qualquer tipo de violência, seja ela física ou verbal. O estabelecimento informou também que se colocou à disposição das autoridades para esclarecimento.

Em imagens de câmeras de segurança do estabelecimento é possível ver o momento em que o vereador está na frente do palco, tenta interagir com as dançarinas no palco e é repreendido por um dos seguranças da banda. Ele seguiu no mesmo local e chegou a soltar um beijo para as mulheres.