Via da BR-324 passará por mudanças definitivas a partir desta segunda

A ViaBahia informa que ocorrerão alterações definitivas no fluxo de veículos na via lateral, localizada no Km 613 da BR-324, que dá acesso ao bairro de Valéria, em Salvador. Há cerca de dois meses essas mudanças estavam sendo implantadas de forma educativa.

A partir da próxima segunda-feira (4), o motorista que entrar na via lateral, sentido Salvador, terá acesso somente ao bairro de Valéria e não mais poderá retornar a via principal da rodovia.

A medida, tomada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, tem o objetivo de minimizar o congestionamento de veículos no local, durante os horários de pico. Para orientar os motoristas sobre a mudança, o local está devidamente sinalizado com indicações no pavimento e mensagens nos painéis da ViaBahia.

Ponto de ônibus

No lugar existem dois pontos de ônibus, um localizado próximo à passarela (na via principal) que liga os bairros de Valéria à Palestina e um outro (na via lateral). Após a mudança no fluxo, o segundo ponto citado será desativado.