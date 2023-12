Vídeo: carro-forte fica destruído após tentativa de assalto na Bahia | A TARDE

Um carro-forte foi alvo de uma tentativa de assalto na noite de segunda-feira, 4, em um trecho da BR-101, no recôncavo baiano. O veículo ficou completamente destruído na ação dos criminosos, que aconteceu entre Cachoeira e Governador Mangabeira. Não há informações sobre feridos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), policiais civis, além do Graer da PM-BA e policiais rodoviários federais, fazem varreduras em busca do grupo criminoso. Não há informações sobre se houve alguma quantia levada.

Câmeras instaladas na rodovia também serão usadas para identificar os acusados. A SPP-BA informa que informações sobre suspeitos podem ser repassadas via 190 (Centro Integrado de Comunicações) e 181 (Disque Denúncia da SSP).

Veja o vídeo:





Reprodução