Vídeo: chuvas causam alagamentos em cidade do interior da Bahia | A TARDE

As chuvas atingem o município de Cansanção, a cerca de 348 km de Salvador, desde a terça-feira, 2, com alertas. Inundações, danos em infraestrutura e ruas alagadas foram algumas das consequências enfrentadas pela população.

Algumas localidades estão com acesso remoto, com alagamentos como as estradas de Cansanção até Jatobá, Cacimbas, Lagoa do Frade, Capoeiras e Povoados das Areias, Santo Ambrósio, Mandacaru e Lagoa do Curral via Maria Preta.

Outras localidades como os assentamentos da Lage do Ambrósio e Santo Ambrósio estão ilhadas, porque as chuvas aumentaram os níveis dos rios e das represas que transbordaram na madrugada desta quinta-feira, 4, comprometendo o acesso.

Foram registrados volumes de água quase quatro vezes mais do esperado. A média dos últimos cinco anos foi de 179,4mm. De janeiro até o início de abril foram registrados 666,4mm de volume de chuva.

Em 2023, de janeiro até o final de abril, foi registrado apenas o volume de 22mm. As localidades de Cansanção que mais choveram foram Nossa Senhora das Graças com 50mm, Sede com 72mm, Estrelinha 43mm, Laje Comprida 25mm e Alguidar 59mm.

A Prefeitura de Cansanção solicitou equipes de pronto atendimento em áreas afetadas, para prestar assistência às famílias atingidas, realizar avaliações de danos e promover ações de limpeza e recuperação das vias públicas.

Além dessas ações, está sendo feito monitoramento contínuo das áreas vulneráveis, reforço na manutenção de sistemas de drenagem e comunicação com os moradores.





Divulgação