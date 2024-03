Vídeo: PM apreende 65kg de drogas em Itabuna | A TARDE

Cerca de 65kg de maconha e cocaína foram apreendidas na noite de sexta-feira, 15, em Itabuna, região sul do estado.

Guarnições do 15º BPM e da CIPT Rondesp Sul participavam da Operação Garra de Arquimedes, quando receberam uma denúncia anônima de que indivíduos estariam efetuando o transporte de drogas nas imediações do semi-anel rodoviário, região da BR-101. Com base em informações referentes aos criminosos, rondas foram efetuadas e três caixas encontradas pelos militares. Nenhum suspeito foi localizado.

No interior dos recipientes, foram apreendidos 25 tabletes de cocaína, totalizando 25kg da droga, e 39 de maconha, com um total de 40 kg. Apenas em 2024, foram apreendidos 348 kg com a participação direta do 15° batalhão.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada.





Divulgação PM