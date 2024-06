Vídeo: traficantes do CV invadem Itinga e trocam tiros com rivais | A TARDE

Integrantes de uma facção criminosa teriam invadido o bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Moradores relataram que tiros foram ouvidos durante a madrugada desta quinta-feira, 30.

Em vídeos encaminhados ao Portal A TARDE, os criminosos aparecem na localidade conhecida como Largo do Chapéu. Nas imagens, eles exibem armas de fogo e dizem que a região agora é "tudo dois", em referência à facção Comando Vermelho (CV).

Anteriormente, o bairro era dominada pela facção rival Bonde do Maluco (BDM). Informações preliminares apontam que dois indivíduos do grupo foram baleados após troca de tiros com traficantes do CV.

A dupla foi socorrida para o Hospital Geral Menadro de Faria. Até o momento, ainda não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

