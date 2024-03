Vídeo: vereador tem carro roubado após estacionar em casa na Bahia | A TARDE

Um vereador identificado como Bruno Nery (Republicanos), do município de Conceição do Jacuípe, na região do Recôncavo Baiano, teve o carro levado por assaltantes em frente à própria casa. O crime aconteceu na noite desta terça-feira, 27.

Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. O edil relatou que havia chegado em casa com a esposa e retirava do carro alguns itens da loja de salgados que eles têm, quando os suspeitos chegaram em outro veículo.

Pelo menos quatro homens foram filmados participando da ação. Armados, eles se dividiram entre: roubar o carro do vereador, entrar na casa dele e roubar a motocicleta do vizinho.

Logo depois, um suspeito fugiu na motocicleta, outro no carro roubado e outros dois no veículo que eles usaram para chegar no local do crime. O vereador informou que está bem e que vai registrar queixa na delegacia nesta quarta.

Assista:





Reprodução