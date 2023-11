Werner detalha operação que apreendeu armamento bélico em Salvador | A TARDE

Durante a coletiva de imprensa realizada na manhã deste domingo, 22, o secretário estadual de Segurança Pública, Marcelo Werner, deu detalhes sobre a operação que resultou na apreensão de armamento pesado encontrado com o grupo apontado como os operadores do suporte à fuga em massa no Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador, que foi frustrada pelo Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar.

Ao todo, foram apreendidos fuzis, pistolas, coletes balísticos e cerca de 3 mil munições.

Segundo Werner, logo depois da PM-BA ter debelado a tentativa de fuga “foi feito uma varredura na região da Mata Escura”, quando foi encontrada “essa grande quantidade de de armamento bélico”.

“Foram dois fuzis apreendidos, cinco pistolas, três coletes apreendidos e cerca de três mil munições, entre munições de fuzis e de pistola, só de fuzis foram dezessete carregadores localizados a partir das diligências na área de mata. É lógico que contou ali com um trabalho minucioso das equipes especializadas em campo para que pudesse localizar esse bunker”, destacou o titular da SSP-BA.

De acordo com o secretário, ainda não dá para informar se a ação na qual esse armamento seria empregado teria como alvo a liberação de presos de alguma facção criminosa específica, mas que a investigação sobre essa finalidade está em andamento e esta possível ação estar associada a atuação de um grupo criminoso organizado específico não está descartada.

“Essa é uma das linhas sim, é uma das linhas, nós não podemos descartar essa linha, até por conta da quantidade de armamento que foi o aparato encontrado ali, que estava dando apoio a essa a essa fuga. Então, a gente realmente trabalha com uma dessas linhas de investigação, mas como nós estamos com a equipe da Polícia Civil, da Polícia Militar ainda em campo, buscando os foragidos, até para que não atrapalhe a investigação, a gente não pode concluir isso”, avaliou.

Werner assegurou ainda que as forças de segurança da Bahia estão empenhadas na localização dos veículos que dariam suporte à fuga e apontou a atuação das investigações na relação com as drogas apreendidas esta semana em Salvador.

“Nós não vamos parar. Nosso trabalho é diuturno nas forças de segurança dos policiais militares, civis, policiais federais integrados agora, policiais técnicos, para combater as facções criminosas, a violência que elas produzem e também descapitalizá-las. É importante dizer que só nessas últimas vinte e quatro horas, além desse arsenal que foi apreendido, nós atuamos em todo o interior do estado e conseguimos aprender e prender uma pessoa com setenta e dois quilos de cocaína, com dois veículos apreendidos também no interior do estado no meio oeste. Com a nova unidade criada, nós conseguimos apreender lá quase meio milhão de reais que eram dinheiro da lavagem de dinheiro, do tráfico de drogas, então, trabalhando no eixo da descapitalização que a gente fala muito e tivemos uma outra ação muito exitosa na região de Brumado onde a Polícia Rodoviária Estadual localizou em um ônibus que vinha de São Paulo para a Bahia com quase meia tonelada de maconha. Então, percebam que a gente vai continuar com essas ações não só na capital, na região metropolitana, mas em todo o nosso estado para fazer frente e estamos fazendo e os números falam por si só”, argumentou o secretário.