Alface e Sarah trocam carinhos e movimentam o edredom no BBB

Ganhador da prova do Líder da semana, ao lado de MC Guimê, e envolvido em polêmica sobre sua mudança de lado no jogo, Ricardo Alface protagonizou cenas de carinhos com Sarah Aline na madrugada deste sábado, 11, no Big Brother Brasil 23.

O casal formado na última quarta, 9, durante festa realizada na casa, movimentou o edredom após troca de palavras carinhosas e beijos, chegando a sair da coberta e voltando rapidamente.

Antes de seguir para o quarto Fundo do Mar, onde aconteceu o encontro amoroso, Alface recusou o convite feito por Guimê para dormir no quarto do líder para ficar ao lado de seu par durante a madrugada.