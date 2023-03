Após garantir que estava solteira, Amanda confessa que namora médico

Desde o início do Big Brother Brasil 23, a médica Amanda afirma que entrou na casa solteira. Inclusive, ela chegou a ser exposta pela sogra, que expôs imagens da médica para provar que ela namorava. O programa seguiu e a médica seguiu defendendo estar solteira. Devido a aproximação com o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, fãs do programa chegaram a torcer por um relacionamento entre eles.

Entretanto, nesta quarta-feira, 1º, durante conversa com Gabriel Santana, Amanda confessou relacionamento com o médico ortopedista Felipe Weiber.

“Você ainda tá com esse outro, não entendi?", questionou Gabriel. "Então, esse outro sim… As meninas não gostam quando eu conto a história. A gente se conheceu num aplicativo, estávamos num relacionamento super assumido, íamos pros lugares juntos, conheci os pais deles, falou que me amava e tal. Tava muito legal e tal", começou Amanda.

Em seguida, ela afirmou que descobriu que o médico estava com ela e com outras mulheres. "Uma época fizeram um ‘fake’ e vieram me falar que ele ficava com outras pessoas. Depois de um tempo eu recebi uma conversa de uma mina que ele ficava. Eu estava há seis meses e ele estava fazia quatro meses com a menina", contou.

No início do reality, o médico afirmou que se conheceram sete meses antes do BBB 23 e o relacionamento foi ficando sério. "Nós fizemos algumas viagens internacionais. No Réveillon, fomos para Curaçao (uma ilha no Mar do Caribe), que foi quando fiz o pedido de namoro oficial, logo nos primeiros minutos do ano novo", disse Felipe em entrevista a Leo Dias.

"Trocamos juras de amor e ela foi para o pré-confinamento. Eu esperava que, conforme havíamos conversado, ela fosse entrar na casa e assumir nosso relacionamento publicamente. Que iria falar do nosso namoro e do que sentimos um pelo outro, mas fiquei surpreendido com isso que foi completamente o oposto", afirmou.