BBB 24: Beatriz analisa jogo de Wanessa Camargo após festa | A TARDE

Em conversa com Wanessa Camargo na manhã deste sábado,17, no BBB 24, da TV Globo, Beatriz comentou sobre a performance da cantora durante a festa. A sister disse que está feliz com a forma como a artista se comportou.

“Wanessa, eu estou muito orgulhosa de você. Porque eu acho que você está vivendo agora, sabe?”, disse para Wanessa, que chegou a fazer uma performance para os participantes de sua música, “O Amor Não Deixa”.



De acordo com Beatriz, a cantora finalmente se soltou no programa. “Mesmo que para você seja difícil votar, eu acho que você já evoluiu no jogo porque você estava bem planta no começo, só observando”, continuou.



Em seguida, Wanessa disse que ainda se sente planta dentro do programa. “Mas está tudo bem”, completou. Beatriz respondeu: “Talvez no jogo você ainda tenha que tirar um pouco mais esse medo de votar, sabe? Mas se é uma coisa sua também, você veio aqui para mostrar quem é a Wanessa”.