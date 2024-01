BBB 24 terá novo esquema de votação; entenda | A TARDE

Uma das maiores novidades do BBB 24 é o sistema de votação. Pela primeira vez, as eliminações permitirão o voto por CPF.

A dinâmica foi explicada brevemente pelo apresentador da atração, Tadeu Schmidt, durante o primeiro flash do Big Day, que vai anunciar também os participantes, nesta sexta-feira, 5.

As votações de todos os paredões serão divididas em duas etapas: "Voto Único" e o "Voto da Torcida".

Entenda como vai funcionar:

1. Voto da Torcida: Esta modalidade segue o formato conhecido, permitindo a mobilização de grandes grupos de fãs que votam no site oficial do programa. Para participar, é necessário realizar um cadastro no site da Globo.

2. Voto Único: Atendendo a um antigo pedido da maioria do público, o voto único será registrado através do CPF de cada indivíduo. Ao optar por essa modalidade, o participante precisará fornecer seu número de documento, que será devidamente validado. Cada telespectador terá a oportunidade de dar um único voto ao participante de sua escolha.

Como o Resultado é Calculado? Ambas as fases terão igual peso na eliminação do participante. O resultado final será obtido através da média dos dois formatos de votação.

Novos Comandos:

Voto no Favorito: Na primeira etapa do BBB 24, a eliminação seguirá o formato utilizado anteriormente em "A Fazenda". O público votará em quem deseja que permaneça no programa, e o participante com a menor porcentagem será eliminado.

Tradicional Rejeição: Durante o restante do jogo, as votações dos paredões voltarão ao formato habitual. Os telespectadores votarão em quem desejam remover do reality show, e o participante com a maior porcentagem deixará o jogo. Essa abordagem clássica será mantida ao longo do programa.