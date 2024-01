Beatriz expulsa? Sister dá tapa em Alane e produção intervém | A TARDE

Conhecidas na web como a Aimee e Maeve - em referência a série “Sex Education” - Beatriz e Alane estão se aproximando cada vez mais no BBB 24. No entanto, um descuido quase resultou na expulsão da vendedora do Brás.

A produção teve que intervir após ela dar um tapa "brincadeira" em sua colega de confinamento. O caso veio à tona pela própria Beatriz, que compartilhou a situação com Marcus durante uma conversa, revelando que foi alertada sobre o risco de ser expulsa se continuasse com esse tipo de comportamento no reality da Globo.

A dupla formada por Beatriz e Alane ficou conhecida por suas várias "pérolas" durante suas conversas. A participante paraense confessou que gosta de "brincar de flertar" e tem receio da reação do público em relação a isso.

"Eu brinco de flertar, sabe? Agora vão pensar que estou interessada em todo mundo?", questionou ela. Beatriz riu e respondeu: "Mas se todo mundo quiser você e você quiser todo mundo, qual é o problema?".