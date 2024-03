Big Fone vai tocar cinco vezes com 'trolagem' e indicação ao Paredão | A TARDE

O Big Fone vai tocar mais uma vez no Big Brother Brasil 24. Na verdade, serão cinco toques. A informação foi anunciada nesta quinta-feira, 29, pelo diretor da atração, Boninho.

Os quatro primeiros toques serão trolagens com os participantes. O quinto e último vai enviar um deles direto ao paredão.

A dinâmica está prevista para começar nesta sexta-feira, 1º.

"Bora trolar a galera e animar quem assiste!!! Big Fone com ligação caindo!! Provocando a galera, mas lá no final, as 17:20 na @tvglobo ao vivo, você vai ver que vai cair na pior mensagem que esse bichinho pode dar! Atenção, VOCÊ ESTÁ NO PAREDÃO!!! começa nessa sexta!!!", escreveu.

Confira.