Boninho anuncia mudanças no BBB24: “Pressão vai aumentar” | A TARDE

Boninho publicou um vídeo no Instagram nesta segunda-feira, 25, para anunciar mudanças no BBB24. O Big Boss afirmou que a atração voltará ao “modo turbo”, que marcou o início desta edição, onde as dinâmicas aconteciam de forma acelerada.

“A pressão só vai aumentar”, disse. “Terça (26/3) vai ser o último paredão tranquilo. Se é que a gente pode falar que algum paredão é tranquilo. Depois de terça vamos voltar ao nosso modo turbo. Amanhã o Tadeu [Schmidt] vai explicar pra vocês tudo que vai acontecer”, continuou.

O diretor do reality global prosseguiu: “A gente se sempre fala passo a passo pra vocês acompanharem, pra vocês acompanharem e saberem a mecânica de cada etapa. Mas eu vim falar uma coisa, trazer uma lembrança que, eu acho, todo mundo está esperando”.

Boninho confirmou ainda que o BBB25 vem aí. “Sim, as inscrições [pro Big Brother Brasil] vão acontecer. Quando? Em breve. Mas se eu fosse você, eu já correria atrás do seu vídeo, já deixaria tudo preparado”, encerrou.

A grande final do Big Brother Brasil 24, que premiará um dos participantes com cerca de R$ 3 milhões, está prevista para acontecer no dia 16 de abril.