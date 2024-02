Davi desiste de atender Big Fone horas antes de dinâmica | A TARDE

Davi deu plantão à espera do Big Fone tocar no Big Brother Brasil durante todo o sábado. Neste sábado, o participante da casa mais vigiada do Brasil disse que não vai ficar ao lado do aparelho

"É, quem estiver, vai atender. Não tem como a gente saber a programação deles. Ele pode tocar agora como pode não tocar. É f*da, né? Mas eu queria que ele tocasse para me dar imunidade". , disse em conversa com Yasmin Brunetti.

O Big Fone vai tocar hoje, às 18h20. Além da imunidade, o brother que atender vai precisar dividir a casa em dois gruposp