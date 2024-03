Davi e Isabelle têm DR mais uma vez: "A gente esfriou um pouco" | A TARDE

Em uma conversa no Quarto Magia, na tarde desta segunda-feira (4), Davi e Isabelle comentaram sobre a relação da dupla no Big Brother Brasil 24 e como eles se afastaram depois que a sister começou a amizade com outros participantes.

“Eu senti que você estava meio distante. Tipo assim, distante, como eu posso falar? De mim. Você foi se afastando aos poucos. Você ficou mais com a Giovanna, eu vi que hoje você anda mais com a Giovanna. Você se dá mais com o pessoal ali, o Michel, com a Raquele. Entendeu?”, iniciou o baiano.

Davi continuou falando que a amizade entres eles esfriou mais e, por isso, decidiu conversar com ela. "Tipo assim, nossa amizade. Eu sei que a gente tem uma amizade, mas é como você falou, seu amor e seu carinho por mim foge da curva do jogo, mas, assim, eu vi que a gente esfriou um pouco, sabe? E, assim, eu ainda fiquei pensando: 'Depois, eu vou conversar com ela'”.

"Que legal você me chamar para essa conversa. Aí, eu vou te fazer uma pergunta. Será se foi eu? Ou será se não foi você, que você encontrou agora nas pessoas, que você está falando mais ainda, o que você gostaria muito de ter de conversa?", respondeu a manauara.

“Rapaz, não. Eu acho que assim... Vou te falar uma coisa... Tem dois parâmetros aí. Porque assim, você gosta também de estar perto do Michel, da Raquele e da Giovanna. Só que tipo assim, eu também gosto de estar perto de você e você também gosta de estar perto de mim. Só que eu também gostei da Alane, do Matteus e da Bia [Beatriz]. Normal. Você também gosta deles”, explicou o motorista de aplicativo.

Ainda na conversa, Isabelle afirmou não ter gostado da justificativa do brother ao usar o contragolpe do Big Fone e indicar Yasmin ao Paredão. Ela disse que se estivesse no lugar da modelo, se sentiria humilhada de ser chamada de 'inútil' durante o programa ao vivo.

