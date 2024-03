Davi é o 'Pipoca' mais seguido do Big Brother Brasil; veja ranking | A TARDE

Com 5,6 milhões de seguidores, o baiano Davi Brito é o participante 'Pipoca' mais seguido do Big Brother Brasil e o segundo mais seguido de todo o elenco.

Ele fica atrás apenas de Yasmin Brunet, que tem 6,6 milhões de seguidores. Entretanto, no quesito novos seguidores, Davi lidera o ranking, já que a rede social foi criada apenas para participar do reality e ele entrou com 52 seguidores.

Confira o ranking geral

Yasmin - 6,6 milhões

Davi - 5,6 milhões

MC Bin Laden - 5,1 milhões

Wanessa - 4,5 milhões

Rodriguinho - 4,1 milhões

Beatriz - 3,8 milhões

Isabelle - 3,1 milhões

Alane - 1,8 milhão

Matteus - 1,4 milhão

Deniziane - 1,1 milhão

Giovanna Lima - 670 mil

Lucas - 631 mil

Fernanda - 582 mil

Lucas Luigi - 519 mil

Leidy Elin - 417 mil

Giovanna Pitel - 436 mil

Raquele - 325 mil

Vinícius Rodrigues - 327 mil

Nizam - 238 mil

Michel - 138 mil

Juninho - 135 mil

Thalyta - 120 mil

Lucas Buda - 115 mil

Maycon - 88,4 mil