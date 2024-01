Davi garante prova do líder: "Se for resistência, eu vou ganhar" | A TARDE

Em conversa na área externa da casa do Big Brother Brasil com Michel, Thalyta e Raquel, sobre quem os integrantes do Puxadinho querem indicar para o próximo Paredão, Davi declarou que, se for salvo da eliminação desta noite, vai ganhar a Prova do Líder, caso ela seja de resistência.

"E, se eu voltar, e a gente não conseguir ganhar a Prova do Líder, quem é que a gente vai botar no Paredão? Porque assim, se a prova for de resistência, eu vou ganhar, tranquilo, sem dúvida, mas se a prova não for de resistência e for de sorte, a gente tá contando com a sorte. E, se a sorte, não for nossa dessa vez de novo?", declarou.

“Acho que é sorte. Eu acho que não tem tempo para ter prova de resistência agora não. Vai ser menos desgastante”, disse Raquele.

"Agora, quem eu votaria, Pizane. Continuaria também na Pitel... Eu não sei se ela é forte assim. Eu não vejo ela direito. Eu vejo mais a Fernanda do que ela", respondeu Michel.

"Eu não voto nela e nem na Fernanda", diz Thalyta, em resposta Raquele finalizou concordou: "Nem eu".