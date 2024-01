De baiano para baiano: Diogo Pretto 'passa a faixa' para Davi | A TARDE

Em alta no BBB 24, Davi Brito é um dos favoritos para vencer o grande prêmio do reality, já que vem conquistando diversos torcedores nos últimos dias. Um dos 'contagiados' é o ex-BBB 11 Diogo Pretto, que também é baiano, e declarou apoio ao participante.

"Meu povo é o seguinte, tô aqui para falar pra vocês que eu tinha prometido pra mim mesmo que nunca mais ia falar de Big Brother até aparecer um baiano massa. E Davi apareceu e ta indo muito bem", iniciou ele, elogiando a postura de Davi no jogo.

No entanto, o ex-brother aproveitou para soltar um alerta ao conterrâneo, relembrando a época em que também foi destaque mas perdeu o favoritismo por uma discussão. "Porém, eu também estive muito bem até brigar com Paulinha, então tem que tomar muito cuidado com as palavras, mas tem que alterar também", destacou.

Por fim, ele ressalta que a torcida de todos os baianos tem que ser para Davi vencer o programa. "Então, a nossa torcida tem que ser para ele [Davi] ok? So falo do Big Brother agora se for para falar de Davi e ponto", finalizou.

Veja:

Dançarino de axé e baiano arretado, Diogo Pretto esteve no BBB 11, sendo eliminado na sétima semana, em um paredão triplo, com 44% dos votos. Porém, deixou uma marca no programa com muito humor e tretas sinceras, sendo uma delas com a participante Paulinha, onde ele ficou marcado pelos xingamentos.