Domitila e Fred Desimpedidos disputam prova no Quarto Branco

Mais uma disputa valendo vaga no paredão no Big Brother Brasil 23 teve início nesta quarta-feira, 8, quando Domitila Barros, após ser uma das primeiras a acordar, apertou um botão misterioso na parte externa da casa e foi automaticamente para o Quarto Branco.

Um som acordou os demais brothers e um dummy entrou na casa e entregou um envelope à sister, que só leu na frente de todos os confinados. "O mais temido está de volta sim! Você está no Quarto Branco. Escolha uma pessoa para ir com você imediatamente", diz a mensagem.

Com todos reunidos na sala, Domitila descobriu a dinâmica. Com a possibilidade de escolher um adversário para o Quarto Branco, ela chamou Fred Desimpedidos. "Bora, Fredinho? Vamos", fala Domitila. "Bora, mano", responde Fred.

Os dois foram automaticamente para o cômodo, onde realizam desde então uma disputa dentro de um carro. Quem ganhar fica imune essa semana e quem perder vai para o Paredão sem o direito de participar da prova Bate-Volta.

Momento que Domitila escolhe Fred para a dinâmica | Foto: Globo

Regras do Quarto Branco

Por sorteio, foi definido onde cada um dos dois ficaria: Domitila está no banco do motorista e Fred sentou no banco do carona. Na prova, eles devem segurar uma placa, que está amarrada a uma corda. Os dois devem segurar a placa pelo maior tempo possível, sem deixar cair. Os brothers não podem fazer suas necessidades dentro do carro, com o risco de serem desclassificados.

Além disso, um painel luminoso que fica nas laterais do carro mostra o logo da Chevrolet de tempos em tempos. Essa contagem será importante caso nenhum dos dois desistam até o tempo limite, que é a noite de quinta-feira. Não é proibido dormir, mas isso pode fazer os participantes perderem a contagem de logos no painel e também soltar a placa, o que os eliminaria do Quarto.