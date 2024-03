Em meio a rumores, Boninho é confirmado diretor do BBB até 2027 | A TARDE

Em meio a rumores de que está preparando a despedida da TV Globo e, consequentemente, da direção do Big Brother Brasil, Boninho usou as redes sociais para celebrar a permanência no reality.

Acompanhado da produtora Mariana Mónaco, do Diretor Artístico Rodrigo Dourado e do apresentador Tadeu Schmidt, o diretor escreveu:

"Um brinde a harmonia da casa e esse time que vai estar junto MAIS três edições!!! Isso mesmo! Rumo ao BBB27. E quem sabe 28, 29, quero bater os 30!", escreve Boninho em postagem.

Confira o post.