Em votação apertada, Alane é eliminada do BBB24 | A TARDE

A eliminada deste domingo, 14, foi Alane. Em votação apertada e disputada até a reta final, a bailarina foi a 21ª participante a sair da casa. Ela deixa o reality com 51,11% da média dos votos. Em segundo lugar ficou Isabelle, com 46,66% dos votos. Matteus é o participante menos votado, com 2,23% da média dos votos.



Confira, abaixo, todos os percentuais da votação do BBB 24:

Alane

Média: 51,11%

Voto Único: 50,21%

Voto Torcida: 52,02%

Isabelle

Média: 46,66%

Voto Único: 46,35%

Voto Torcida: 46,97%

Matteus

Média: 2,23%

Voto Único: 3,44%

Voto Torcida: 1,01%