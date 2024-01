Estreia do 'BBB24' tem a pior audiência da história | A TARDE

Se a expectativa do público com a chegada da 24ª temporada do Big Brother Brasil (BBB) era a alta, toda essa ansiedade não se converteu nos números registrados na noite da última segunda-feira, 8.

De acordo com o site TV Pop, o reality show de Tadeu Schmidt marcou média de apenas 22 pontos de ibope e ficou atrás da estreia das edições de 2019, com 22,5 pontos e da edição de 2023 com 22,7 pontos.

No programa de estreia, Tadeu Schmidt apresentou o elenco completo do BBB 24, colocando na casa os integrantes do puxadinho e os que foram escolhidos pelo público através de votação popular iniciada no Fantástico.