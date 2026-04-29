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Ex-BBB Felipe Prior é processado por publicidade enganosa de bets
A decisão aponta que Prior orquestrava uma rede de captação massiva de usuários
O influenciador e empresário Felipe Prior tornou-se réu na Justiça do Distrito Federal após a aceitação de uma denúncia protocolada pelo Ministério Público. O ex-BBB é acusado de utilizar sua influência digital para promover a plataforma de apostas seu.bet.br por meio de publicidade enganosa, prometendo lucros irreais a seus seguidores.
A decisão, tomada no dia 7 de abril, aponta que Prior orquestrava uma rede de captação massiva de usuários. Segundo a promotoria, o influenciador afirmava ser possível transformar R$ 20 em R$ 5.000 em apenas 24 horas, utilizando garantias falsas para atrair pessoas inexperientes.
Esquema de remuneração predatória
As investigações detalham que o contrato de Prior previa ganhos sobre a perda dos usuários. Além de um valor fixo, ele recebia R$ 20 por cada novo cadastro com depósito e uma participação de 15% sobre a receita gerada pelas perdas dos apostadores que ele indicava (o chamado revenue share).
O Ministério Público sustenta que Prior não era apenas um garoto-propaganda, mas um braço estratégico de um esquema semelhante a uma pirâmide financeira (rede Ponzi). O dolo estaria configurado no uso de termos do mercado financeiro para mascarar os riscos e incentivar o prejuízo financeiro da coletividade em proveito próprio.
Crimes e indenização milionária
Diante das provas de materialidade, a Justiça aceitou o processo pelos seguintes crimes:
- Induzir o consumidor ao erro com afirmações falsas;
- Causar grave dano coletivo;
- Obter proveito abusando da simplicidade ou inexperiência alheia.
O órgão pede a condenação de Felipe Prior ao pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos, além do confisco de bens e valores em favor da União. A defesa do influenciador e a plataforma citada ainda não se manifestaram oficialmente.
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