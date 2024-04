Ex-BBB Vanessa Lopes estará em outro reality; saiba qual | A TARDE

A influenciadora Vanessa Lopes estará no elenco de outro reality show da Globo. A tiktoker, que participou do Big Brother Brasil 24, acabou apertando o botão de desistência do reality em janeiro após apresentar um quadro psicótico agudo.

Agora, ela estará no Tùnel do Amor, que foi gravado em 2023, antes do BBB. A atração tem estreia prevista para segunda-feira, 22, e é exibida no Multishow e Globoplay. No novo desafio, ela fará dupla com a influenciadora Priscila Caliari.

Além de Vanessa e Priscila, a nova temporada do reality terá os ex-BBBs Daniel Lenhardt, da edição 20, e Larissa Tomásia, da 22.

Em 'Túnel do Amor', dez duplas de amigos separadas em duas casas conectadas por um túnel, têm a missão de ajudar um ao outro a encontrar o par ideal.