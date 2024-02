Fernanda desabafa com Rodriguinho sobre “hate”: “não mereço” | A TARDE

Parece que as coisas não estão fáceis para Fernanda no BBB 24. Ela desabafou com Rodriguinho sobre a convivência com os outros brothers e disse que não vê motivo para ser tratada como um “monstro”.

A modelo afirmou que não entende porque recebe tanto “hate” dos outros participantes. “Fiquei mal porque eram mais de 10 pessoas mostrando, olhando, me encarando. Me fazendo acreditar que eu não presto. Foi assim que eu me senti.”



De acordo com Fernanda, as pessoas a atacam “como se ela não prestasse”. “Em que momento da história eu perdi o fio? Não acho que fui um monstro não. Não acho que mereço todo esse hate.”



Na ocasião, Rodriguinho respondeu que esse posicionamento deve mudar porque a sister se salvou do 9º Paredão: “Isso acaba hoje”.