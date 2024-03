Fora do BBB, Anny fica na bronca com Bia; descubra o motivo | A TARDE

Deniziane, nona eliminada do Big Brother Brasil 24, ficou na ‘bronca’ com as atitudes de Beatriz, sua amiga dentro do confinamento. Após vazar do reality show, Anny não gostou de ver Bia dando apoio um possível envolvimento entre Isabelle e Matteus, com quem teve um relacionamento dentro do programa.

Durante bate-papo com Rodrigo Mussi, no 'Mussi de Climão', Anny desabafou sobre sua chateação com Beatriz. “A Bia, eu fiquei bem decepcionada com ela […] foram percepções aqui de fora. Lá dentro a gente não tem essa percepção”, disparou a ex-BBB.

Já sobre sua relação com Matteus, a fisioterapeuta decidiu ser misteriosa, mas garantiu que terá uma conversa com o gaúcho quando ele sair do confinamento.

“Em relação a isso, o que eu posso te falar é que eu vou conversar com o Matteus. Só isso que eu posso te falar. Eu não vou abrir detalhes disso, porque é uma atitude que é entre eu e ele, sabe? […] Eu não tenho como controlar lá dentro da casa, não tem como controlar atitude de outras pessoas. Tem como controlar a minha vida e o que eu tô fazendo agora é correr atrás da minha carreira”, afirmou Anny.

Reprodução