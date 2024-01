Gil do Vigor elogia coragem de Davi e alerta: "Ele segura o rojão" | A TARDE

Gil do Vigor usou suas redes sociais para elogiar a coragem de Davi no Big Brother Brasil 24. "Valorizem a coragem do Davi de falar na cara, passando do tom ou não, mas pelo menos ele segura o rojão', declarou o economista.

Gil destacou que muitos participantes podem ter receio de se posicionar e acabar sendo vistos como vilões, preferindo aguardar a narrativa do injustiçado.

"Mas quem decide são vocês!", frisou. Recentemente, Davi, indicado ao temido 'Paredão' pelo líder Rodriguinho, fez um discurso de defesa que chamou a atenção.

Além de expor os motivos para permanecer na casa, o participante atacou o líder, chamando-o de péssimo jogador e sugerindo que seu voto foi movido por emoção, não estratégia. O discurso do baiano gerou discussões nas redes sociais.