Key Alves desmente Gustavo sobre sexo no BBB: "Que mentiroso"

A jogadora de vôlei Key Alves, eliminada do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 7, desmentiu Gustavo, com quem se envolveu dentro do programa, sobre sexo debaixo do edredom. Ao sair do programa, Gustavo afirmou que, apesar de todos pensarem, não havia rolado nada.

"Todo mundo achava que a gente fez alguma coisa, a gente não fez nada ali no edredom. A gente só se pegava forte debaixo das cobertas, mas já tínhamos posto esse limite entre mim e ela, até para não expor a gente".

A jogadora de vôlei, no entanto, desmentiu o fazendeiro. "Que mentiroso (risos)! Eu falava muito enquanto a gente estava no edredom e e ele sempre dizia ‘quieta, moça!’. A gente se pegou mesmo, muito forte. Teve sexo, sim", contou a Gshow.

Ela afirmou ainda que enviou um áudio para ele, mas ainda não teve a oportunidade de encontrá-lo. "Ele conversou com a minha assessora e ela falou que ele está desesperado atrás de mim. Eu mandei um áudio para ele e falei que estou corrida aqui, mas estou muito ansiosa para falar com ele, muito mesmo".