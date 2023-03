Key Alves diz que quer casar com Gustavo Cowboy

Logo depois que saiu da casa do BBB 23, assim como todo eliminado, a jogadora Key Alves, participou do Bate-Papo BBB, com as apresentadoras Patrícia Ramos e Vivian Amorim. Durante a conversa, ela pôde assistir vários vídeos e falou que quer casar com o ex-participante Gustavo.

No bate-papo, a eliminada da última semana falou que a saída do seu parceiro na casa a deixou ainda mais com vontade de vencer o programa e seguir em frente. “Foi um start para mim, tirou a pessoa que era mais aliada minha ali, me machucou muito ver ele chorar daquele jeito. Aquilo ali cortou o meu coração. Aquilo ali realmente foi um start pra querer jogar e fazer o que tentei fazer”, disse Key.

Key chorou muito ao ver os seus momentos na casa com Gustavo e falou de seus planos para casar com o cowboy. “É meu sonho realmente casar, uma pessoa que fique comigo para sempre”, disse a jogadora.

A ex-BBB já tem até padrinho para o casamento, e não é nada mais, nada menos, que o diretor do programa, Boninho. “O Boninho tem que ser pelo menos padrinho nosso, pelo menos”, brincou Key.