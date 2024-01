Lucas Pizane revela incômodo com papo sobre Yasmin: "estava errado" | A TARDE

Lucas Pizane comentou sobre a polêmica com Nizam Hayek durante uma conversa no Quarto do Líder. Ele expressou seu desconforto ao ver Nizam, Rodriguinho e Vinicius Rodrigues criticando o corpo de Yasmin Brunet.

Pizane admitiu que se sentiu mal com a situação e ressaltou que possui uma namorada fora da casa, tornando-o desconfortável com esse tipo de conversa. Ele revelou seu incômodo ao ser questionado por Nizam, destacando uma fala específica sobre o corpo de uma pessoa.

"Eu estava sentindo que estava errado. Não era para gente conversar esse tipo de coisa. Eu estava lá no meio, é como estar compactuando, rindo junto. Naquela hora que eu falei: 'Vou dormir, galera', não era porque eu queria dormir, é porque eu queria sair dali", contou Pizane a Nazim, que afirmou ser "coisas de solteiro".

"Eu falei alguma coisa pesada?", questionou.

"Teve uma que foi a que mais me incomodou. 'O que você acha de corpo de fulana?'. Isso não é legal. Ela vai ver depois", respondeu Pizane.

"Claro, tem razão. Total", concordou Nizam.