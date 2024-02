Luigi não resiste ao seu 2º paredão e é eliminado do BBB | A TARDE

No seu segundo paredão do Big Brother Brasil 24, o vendedor Luigi foi o sexto eliminado da casa, na noite desta terça-feira, 30.

O brother disputou a berlinda com Alane, Isabelle e Juninho, e teve 7,29% dos votos para continuar no programa. A manaura Isabelle foi a preferida do público para permanecer no game, com 61,02%. Alane teve 19,55% dos votos e Juninho, 12,14%.

Luigi foi parar na disputa indesejada, na sexta-feira, 26, quando o Big Fone tocou pela primeira vez na 24ª edição do programa. Marcus Vinícius atendeu, recebeu uma imunidade e indicou o vendedor, Pitel e Juninho para o paredão, sendo que Pitel se salvou na prova bate-volta.