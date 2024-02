Mãe de Davi chora após vídeo de brincadeira com nora: "Sou abusada" | A TARDE

Após ter gravado um vídeo brincando com a nora, Elisângela Brito, mãe do BBB Davi Brito, voltou às redes sociais para explicar que não tinha o objetivo de atacar Mani Rego, namorada do motorista baiano confinado no reality global.

Elisângela contou que gravou o vídeo com o intuito de descontrair e tinha o objetivo de causar brincadeiras entre os seguidores do filho.

LEIA TAMBÉM

Mãe de Davi fala sobre Isabelle e alfineta nora: "Deve estar sofrendo"

"Quando falei, para mim, as pessoas iam dizer 'deixa ele chegar...', ou 'ah, se fosse eu...', para mim os comentários seriam para abusar, fiz para descontrair. Então, fiz nesse sentido, eu brinco de pular, de canguru no meu pula pula, na minha loja", contou.

Ela explica ainda que sempre foi brincalhona e sempre brincou nos comércios por onde já trabalhou.

"Todos os meus clientes podem afirmar. Gente, tenho 49 anos. Sou abusada, é de mim. Sempre brinquei, abusei, tenho pula pula, danço com as crianças, carrego, pulo, isso está dentro de mim, não é forçado, ninguém nunca me criticou, pelo contrário", disse.

Ela finalizou afirmando que vai se afastar das redes sociais, pois tudo que diz é mal interpretado.

"Não me identifico com internet, vou pedir perdão se ofendi. Talvez o que venha falar posteriormente as pessoas vão se ofender. Me perdoem, mas essa é a mãe do Davi. Não foi na intenção de criticar ninguém. Não vou brincar mais. É horrível quando a pessoa tem uma intenção e vai pra outra".