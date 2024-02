Mãe de Davi fala sobre Isabelle e alfineta nora: "Deve estar sofrendo" | A TARDE

A mãe de Davi Brito, do BBB 24, Elisângela Brito comentou, em um vídeo publicado nas redes sociais, a relação do filho com Isabelle 'Cunhã'. Nos últimos dias, os internautas têm apontado que os dois estão cada vez mais próximos, inclusive com um chamando o outro para tomar banho juntos.

“Olha só, por onde eu tenho passado, os homens dizem assim: ‘rapaz, eu não sei se eu aguentaria aqueles carinhos de Isabelle não, viu?’. As mulheres têm dito assim: ‘eu teria ido lá, a mala dele estaria pronta’. E eu aqui ouvindo isso e vendo aquelas chamadas, Davi tem sido forte”, iniciou.



Elisângela disse ainda que Davi e Isabelle têm “uma amizade linda”, mas pontua: “Vamos orar por Davi, para Deus sustentar ele porque Isabella é muito bonita”.

Em seguida, ela alfinetou a nora, Mani Reggo. “Mani, coitadinha, deve estar aí sofrendo, porque eu estaria arrancando meus cabelos. Mani, calma, calabreso. Vai orar, calabreso, que o negócio está sério”, ironizou.

Assista ao vídeo:

pic.twitter.com/X1OZeTgyQm — Central Reality #BBB24 (@centralreality) February 20, 2024