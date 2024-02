Madrugada é marcada por discussões no BBB 24; veja | A TARDE

O clima ficou tenso na casa mais vigiada do Brasil na madrugada desta terça-feira, 20. Os participantes do BBB 24, da TV Globo, travaram discussões depois de mais um Sincerão, uma delas protagonizada por Bin Laden e Michel.

Bin Laden vs. Michel



Em determinado momento, Pitel conversava com o funkeiro na cozinha até que Michel entra na conversa e o Bin não gosta. “Pera aí, falso, que o meu bagulho com você é diferente. Certo? Você inventou história aqui e eu vou chamar os outros para provar que você é falso e mentiroso”.

O professor responde: “Vai lá e chama”. Bin rebate:”Sua fraude”. “Estão atrapalhando as conversas”, fala Pitel. O funkeiro, então, sai do cômodo e a assistente social questiona se ele foi chamar Rodriguinho para a conversa.

Em seguida, a alagoana tenta explicar o motivo do seu questionamento com o brother. “Ele passou dois dias falando no nome do Marcus e antes de ele conversar com Marcus, ele tinha falado o nome do Marcus 500 vezes para todo mundo ouvir. Todo mundo saiu certo que votaria no Marcus”. Nesse momento Bin volta para a cozinha da sala e a discussão continua com Michel.

Veja a discussão:

Bin: "VOCÊ FALAVA MAL [DA WANESSA] LÁ NO QUARTO!"



Michel: "O QUE EU FALAVA MAL DA WANESSA?"



Bin: "SUA MÁSCARA TÁ CAINDO, SEU MENTIROSO! SEU FALSO, SEU FRAUDE!" #BBB24 pic.twitter.com/KLib9sESDo — Hugo Gloss (@HugoGloss) February 20, 2024

Antes, após o Sincerão, MC Bin Laden contou para Leidy Elin que Fernanda fez “movimentações” na casa para direcionar votos em participantes como Marcus Vinicius. Na cozinha, a trancista chamou a confeiteira de “soberba e hipócrita”, depois de ter sua carta destruída no Sincerão.



Depois, o assunto voltou para Bin Laden quando Fernanda disse para Leidy que o funkeiro teria entregado para a sister um plano do grupo de votar em Marcus. Foi quando o artista passou a aumentar o tom de voz e a discussão teve início.

Bia vs. Fernanda

A outra briga da noite no BBB 24 foi protagonizada por Beatriz e Fernanda. As duas trocaram farpas após o sincerão. A vendedora voltou a dizer que a confeiteira se incomoda com a sua alegria na casa.

Leidy Elin, que já havia discutido com Fernanda, conversou com Bia e revelou uma reclamação da confeiteira: “Quando ela ganhou a prova Bate e Volta, que subiu o papel, todo mundo ficou de boa. E ela falou: ‘Não sei como a Bia não foi comemorar no meu papel’. Tipo assim, falando que você é espalhafatosa, que comemora tudo”.

Incomodada com o comentário, Bia disse: “Só que ninguém fala na minha cara. Isso que está subindo meu sangue”. Logo depois, a vendedora foi atrás de Fernanda na cozinha. “Você fala que eu sou ninguém, invisível... Mas fala lá né, na prova Bate e Volta. ‘Ainda bem que a Bia não comemorou no papel’. Eu lá quero comemorar no papel? Se liga mulher, pelo amor de Deus! As propagandas te incomodam? Eu te incomodo?”.

“Não tem culhão para aguentar o que você fala, vai continuar se incomodando. Volto a falar, tem um botão na sala, pode apertar. [...] Se você se incomoda com a minha alegria, o problema é seu”, disse Beatriz.

Fernanda questionou em quem Bia votou e a vendedora respondeu que já votou nela “várias vezes”: “Esse é o peso! Eu posso fazer o que eu quiser. Quando você estiver no Paredão e tiver uma prova parecida, faça o mesmo.”

“Se eu tivesse incomodada, você iria sentir. Eu c*guei para você! [...] Que papo de maluca. Você é desequilibrada!”, disse Fernanda.

Veja a discussão: