Mãe de Ludmilla detona Rodriguinho após críticas à cantora: "Recalque" | A TARDE

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, usou as redes sociais para detonar Rodriguinho, que teceu críticas à cantora e seu show no Big Brother Brasil neste sábado, 13.

Silvana pontuou a ênfase de Rodriguinho em uma música específica, ignorando o repertório extenso da artista. Ela destacou a questão do machismo ao questionar por que homens podem usar palavrões em suas músicas enquanto mulheres são criticadas por isso.

“Acordei com um monte de gente me marcando em coisa de Rodriguinho. São vários fatores. Vamos lá! Estou agora me perguntando: Ludmilla fez show de uma hora e pouca. E ele resumiu tudo a uma música de palavrão? E [sobre] a música nova não o ouvi falar”, começou ela.

A mãe da cantora concluiu sua reação incentivando a eliminação de Rodriguinho do reality show e destacando o sucesso vindouro de Ludmilla.

“Aí você vê onde está o recalque. É puro recalque. Não é porque sou mãe que estou defendendo. Outra coisa, amo as músicas do Gaab, filho dele. E fala palavrão também. Aí você vê onde está o machismo. Macho pode falar e mulher não?”, apontou Silvana.

Ela reafirmou o direito da filha em escolher o que cantar e criticou aqueles que, mesmo não gostando, dançam escondidos, destacando a hipocrisia de alguns fãs.

Ela rebateu ainda a crítica do cantor com a aparência de Ludmilla. "Alguém comentou que Ludmilla estava bonita e ele disse: ‘mas também, com o dinheiro que ela tem’. Oxe, mas ele já teve dinheiro. E não ficou bonito por quê? Diz aí, meu irmão. Se perdeu? Gastou o dinheiro e não cuidou da cara? Não dá".

Silvana encerrou a mensagem reforçando o talento de Ludmilla e provocando o público a reconsiderar a participação de Rodriguinho no programa.

Confira o vídeo.