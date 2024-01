Mãe de Medina dispara após Yasmin Brunet no BBB 24 "atriz pornô" | A TARDE

Ao ser anunciada no time Camarote do BBB24, a modelo Yasmin Brunet já está contida em uma polêmica familiar. Brunet, que foi casada com Gabriel Medina, se separou do surfista e a partir daí passou a ter a vida privada exposta nas redes sociais, principalmente pela inimizade que a ex-sogra, Simone Medina, tinha por ela.

À época do divórcio, a mãe de Medina afirmou que Yasmin era uma “atriz pornô” e que tinha vídeos íntimos da modelo com o filho.

Medina e Brunet se casaram em cerimônia sem a presença de parentes, no Havaí, em 2021. Em seguida, o casal parou de seguir Simone, mãe de Medina, e o padrasto, Charles Saldanha. A família do surfista, de acordo com o Jornal Extra, não aprovava a união relâmpago e tinha medo da influência de Yasmin na carreira do atleta.

Charles que foi o técnico de Medina desde o início da carreira do surfista, foi demitido e o australiano Andy King assumiu o cargo. A confusão familiar foi parar na Justiça, já que Simone afirmou não ter recebido os salários da função que exercia com o filho.

O Instituto Gabriel Medina, localizado na Praia de Maresias (SP), foi fechado por causa das desavenças, e ficou decidido que os parentes receberiam alguns imóveis, mas que não poderiam explorar comercialmente a imagem do atleta.