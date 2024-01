Márcio Victor convida Lucas Pizane para cantar no trio da Psirico | A TARDE

Eliminado do Big Brother Brasil 24 na primeira semana, o ex-BBB Lucas Pizane deve cantar no trio do Psirico durante o Carnaval deste ano.

O convite foi feito pelo vocalista do grupo, Márcio Victor, que participou do Bate-Papo BBB, com Thais Fersoza e Ed Gama.

"Quero te desejar paz, sorte e essa época de Carnaval já sabe, né? Estou te esperando no trio do Psi. Estou te esperando para cantar a música do Carnaval! O Pizane chegou com a música do Carnaval", disse o artista.

Márcio contou ainda que Pizane fez um jogo limpo, "com educação, disciplina".

O ex-BBB afirmou que não havia como recusar o convite. "Como recusa [um convite desse]".

Confira o vídeo.