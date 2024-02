Michel reclama do corte de cabelo feito por Davi: "de propósito" | A TARDE

Em conversa com colegas de confinamento no Big Brother Brasil 24, Michel afirmou que não gostou do seu novo corte de cabelo, feito pelo motorista de aplicativo Davi.

Junto com Leidy, Lucas, Pitel, Rodriguinho, Wanessa e Yasmin, ele se mostrou insatisfeito com a situação e questionou se Davi "fez de propósito".

"Gente, vocês estão falando que isso está bom? O Brasil tá vendo! Vocês são todos falsos, eu perguntei se ficou ruim e vocês falaram que não. Será que o Davi fez isso de propósito?", brincou.

Michel esteve na final da prova do líder na noite desta quinta-feira, 15, mas acabou perdendo para Raquele. Vetado por Lucas Henrique, Davi não participou.