Morador de Lauro, Lucas não descarta romance e já trabalhou por lanche | A TARDE

Nascido em Itaparica, morador de Lauro de Freitas e cantor em Salvador, Lucas Pizane entra no BBB 24 com um relacionamento fora da casa, mas não descarta viver um romance no reality.

"Estou comprometido, mas proibido é ainda mais gostoso. Querer formar casal, eu não quero. Sou muito carente, me apego demais, pode dar problema. Mas a gente nunca sabe, né, pai?".

Ele afirma que se envolve com facilidade e ama um xaveco. “Eu sempre vou estar apaixonado. Se vier com golpinho para cima de mim, eu já quero apresentar para a minha mãe”.

O cantor diz que está endividado. "Sou aquele cara pé-rapado, preciso vencer na vida, devendo aluguel, que está na correria, suando muito".

Cantor e estudante de Produção Cultural, ele já foi vocalista de duas bandas de música baiana. Atualmente, segue carreira solo e se apresenta na noite de Salvador.