Multidão se reúne em Salvador para celebrar permanência de Davi; veja | A TARDE

Uma multidão se reuniu em uma praça no bairro Fazenda Grande II, em Salvador, na noite de terça-feira, 5, para acompanhar o resultado do paredão do Big Brother Brasil, em que o soteropolitano Davi acabou se salvando. Cria do bairro, ele desponta como o favorito ao título do programa da Rede Globo e levou a melhor na disputa contra a atriz Alane e o professor Michel, que acabou eliminado.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver que um telão foi montado no local para que a multidão acompanhasse o reality show. Após o anúncio de que Davi se salvou, a população comemora de maneira efusiva. A mãe do brother, Elisângela Brito, esteve no local.

Davi disputou o seu quarto paredão no BBB e mesmo sendo favorito ao prêmio, ele também tem atraído oposição. Houve um grande movimento nas redes sociais para eliminar o baiano, mas ele conseguiu a permanência ao receber 28.73% dos votos, contra 70,33% de Michel. Alane foi coadjuvante na disputa e teve apenas 0,94%.

"Para alcançar a reputação que você quer no BBB, é preciso fazer mais, e na direção certa. Mas quem é capaz disso? Ajustar a rota no meio do voo? Pra você que fica hoje, você pode pensar que está certo. Os acontecimentos podem parecer uma resposta. Michel, quem sai é você", disse Tadeu Schmidt, durante o discurso de eliminação.

Veja o vídeo:





Reprodução | Redes Sociais