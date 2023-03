'Não faria casal de novo', diz Gustavo, que viveu romance com Key

Gustavo demonstrou arrependimento de ter feito casal com Key Alves no Big Brother Brasil 23. Durante participação no podcast 'BBB Tá On!', ele afirmou que se apegar à outra participante não foi uma boa ideia. O cowboy afirmou que, caso tivesse a oportunidade de entrar no reality novamente, adotaria outra estratégia.

"Não sei se eu faria casal. Aconteceu, foi do jeito que aconteceu. Mas, analisando de fora, hoje, não sei se eu faria casal de novo. Acho que não, porque isso interfere no jogo. Você acaba querendo jogar junto e a pessoa pensa de uma forma e você pensa de outra", disse o fazendeiro.

Gustavo e Key entraram juntos no reality devido a dinâmica inicial, quando o público escolheu um participante do grupo 'pipoca' e outro do 'camarote' para entrar na casa algemados.

Gustavo afirmou que o apego à outra pessoa o impediu de desabafar com alguns participantes. "A gente acaba se apegando, porque você quer uma pessoa para confiar, desabafar. Então, assim, você acaba se apegando à ela e você não pode falar com todo mundo da casa o que você sente".