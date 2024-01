Rodriguinho do BBB 24 já foi acusado de agredir a ex-mulher | A TARDE

O cantor Rodriguinho, ex-vocalista do grupo Os Travessos e integrante do grupo Camarote do Big Brother Brasil (BBB) 24, já foi acusado por sua ex-mulher, Nanah Damasceno, de agressão física, há cerca de três anos.

Na época, Nanah, que é influenciadora digital, publicou um vídeo nas redes sociais, dando detalhes do caso, ocorrido durante um festa.

"Eu estava na festa da Heloísa [neta de Rodriguinho] com meus filhos, e eu cansei de esconder quem o Rodrigo é. Eu tive um relacionamento abusivo durante anos. Não sei o que deu nele, o que ele viu. Ele me bateu dentro da festa! Eu estava saindo e ele me bateu, como já me bateu várias vezes", contou Nanah.

Ao se manifestar sobre o caso, Rodriguinho não negou ter agredido a ex-esposa e pediu desculpas a ela.

"Declaro que sim, me exaltei, perdi o controle e me envergonho disso. Peço desculpas à Nanah, que é mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para ver feliz. Inclusive, durante quase 1 ano e meio venho lutando para restaurar nossa família", afirmou o cantor.

Casado hoje com a modelo e fotógrafa Bruna Amaral, Rodriguinho se envolveu em uma grande polêmica no BBB 24 ao fazer comentários críticos sobre o corpo da colega de confinamento Yasmin Brunet. Nas redes sociais, as falas do cantor estão sendo interpretadas como machistas,