Saiba qual novidade misteriosa deve ser anunciada no BBB nesta terça

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, provocou a ansiedade dos fãs do reality mais curiosos ao antecipar que nesta terça-feira, 7, o apresentador Tadeu Schmidt faria o anúncio e uma nova dinâmica.

"Tudo pronto para quarta-feira. A ação deve começar bem cedinho, isso o Tadeu deve contar para vocês. Vai ter coisa bacana, fica ligado!", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Com a publicação, fãs do programa especulam que novidade será essa. Uma das hipóteses que pode ser anunciada nesta terça-feira, dia de eliminação, é o anúncio do quarto-branco. Na última semana, Boninho falou sobre a dinâmica, mas sem confirmar a realização nesta edição 23.

Outra possibilidade é que seja anunciado o intercâmbio com um reality do México. No início de fevereiro foi anunciado que a mexicana Dania Mendez, ex-'Acapulco Shore' e atual integrante do reality show mexicano "La Casa de Los Famosos", virá ao reality brasileiro.

No entanto, ela será substituída por algum participante do BBB, que será escolhido pelo público brasileiro. Dania tem 31 anos, trabalha como modelo e influenciadora digital e é conhecida por protagonizar barracos.