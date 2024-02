Sônia Abrão: Fernanda é necessária para o BBB e Deniziane não tem jogo | A TARDE

A apresentadora Sônia Abrão defendeu nesta segunda-feira, 19, a permanência de Fernanda Bande no Big Brother Brasil 24. A modelo e confeiteira disputa a preferência do público no Paredão com Matteus e Deniziane.

Segundo Sônia, Fernanda é necessária para o seguimento do reality, enquanto Deniziane, que surge nas enquetes como possível eliminada, não tem jogo para apresentar ao público.

"Ela é fundamental e necessária para o jogo. Ela perder pra uma Deniziane é muita desmoralização para vilã. Deixa ela [Fernanda] pra depois. Tira a Deniziane porque se ela ficar no jogo é só pra fazer o Matteus de mais bobo do que ele já é nas mãos dela. Ela não tem jogo para apresentar".

Segundo o Votalhada, que realiza média de enquetes em sites, Twitter, YouTube e Telegram, Fernanda deve ser a eliminada com 57% dos votos, contra Deniziane, que tem 39% e, com poucas chances de ser eliminado, Matteus com 3,49%.