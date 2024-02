Taxada como 'amiga de todos', Wanessa lista alvos: "mira certa" | A TARDE

Apontada como 'amiga de todos', Wanessa demonstrou ter saído de cima do muro e apontou seus alvos no Big Brother Brasil 24 após a formação do paredão neste domingo, 4.

Em conversa com Lucas e Yasmin, a cantora afirmou que descobrir que é alvo de outros participantes lhe abriu os olhos.

"Agora definiu bastante para mim. Não terei pena, não terei compaixão de votar naquela turma. Ponto. Agora eu vou trocando, não preciso nem repetir, vou trocando de voto", começou ela.

"Não votei em Michel, Cunhã [Isabelle], Pitel e Juninho. Vou trocando o voto, fazendo revezamento", cravou a artista. "Agora, se for líder, eu tenho a mira certa".

Yasmin, então, perguntou quem ela colocaria no paredão direto, caso fosse líder.

"Davi", respondeu ela, que listou a quem daria as quatro pulseiras.

"Davi, Bin [Laden], Fernanda [Bande] e o Juninho, se ele estiver".

Durante a madrugada, ela reforçou que não quer mais papo com Michel Nogueira, Giovanna e Raquele depois da votação. "Tem coisas que me irritam. O Alegrete [Matteus Amaral] também... ", soltou ela.

Ela pontuou ainda que a briga entre Alane e Juninho foi crucial para decidir sua visão de jogo.

"Desculpa, o Davi foi muito mais agressivo pra cima de você [Yasmin] como homem do que o Juninho foi com a Leidy. Ele falou alto! O Davi fez isso, te mandou 'psiu'. E cadê os homens todos?".