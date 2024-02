'Tô no meu limite já', afirma Rodriguinho após festa do BBB 24 | A TARDE

O brother Rodriguinho saiu mais cedo da festa deste sábado do BBB 24. Ele mandou um recado para sua esposa e disse que está em seu limite.

A festa contou com apresentações do DJ Malboro, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda.

Rodriguinho foi se deitar no momento dos jogos da festa e, sozinho no quarto Fada, mandou o recado para a esposa. “Amor, você tá me vendo? (...) Queria muito estar com você!", disse o brother.

“Tô bem no meu limite já. Tá difícil, viu?", disse ele.