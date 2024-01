Vídeo: Rodriguinho esquece câmeras e mostra demais no banho | A TARDE

Um dos “Camarotes” mais famosos do BBB 24, Rodriguinho parece ainda não ter se acostumado com as câmeras 24 horas na casa. Indo contra uma das suas interpretações mais famosas, “Sorria que eu estou te filmando”, o artista, que foi líder de “Os Travessos”, se atrapalhou e acabou revelando o que não devia.

Enquanto tomava banho, o cantor mostrou demais. Ao lavar as partes íntimas, ele deixou o órgão sexual aparecer.

A cena, claro, virou assunto nas redes sociais, na manhã desta terça-feira, 9. “Primeiro nude na casa do BBB: Rodriguinho tomando banho”, comentou um perfil no X.

Veja um trechinho do banho polêmico (sem cenas explícitas)





Reprodução | Twitter

Dívida milionária

Um dia após ser confirmado no BBB, veio à tona uma dívida milionária de Rodriguinho. Ele entrou na casa mais vigiada do Brasil devendo R$ 81.138,73 de aluguel e taxas não pagas de um apartamento em São Paulo. Adicionalmente, não honrou com R$ 54.082,57 referentes ao IPVA.