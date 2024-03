"Você é FALSA, COBRA!", dispara Davi em bate-boca com Wanessa | A TARDE

O baiano Davi Brito protagonizou mais uma treta dentro da casa do Big Brother Brasil 24. Desta vez, na noite desta quarta-feira (28), o brother tentou apaziguar uma discussão envolvendo Alane e Yasmin Brunet, mas acabou batendo boca com Wanessa Camargo.

Bastou o baiano pedir calma para cantora, para o bate-boca começar. "Você tira todo mundo do sério e agora quando alguém fala um pouquinho alto você vem falar calma? NÃO FALE CALMA PARA MIM? Ok, obrigada!", disparou Wanessa.

A cantora seguiu dizendo que Davi acha que está na sua própria da casa para gritar. "Eu tomei 5 baldes na cabeça. Toda vez que eu receber 5 baldes eu vou me posicionar, vou gritar e fazer meu jogo! Vai lá pros baldes, ser o mais desprezado e o mais querido pra sair da casa", justificou Davi.

Wanessa seguiu gritando e mostrou incômodo quando o baiano fica cantando, mas Davi não deixou barato. "O Confessionário é ali, botão é ali. Confessionário e botão ali! Ganha a Prova do Líder e me bota direto! Confessionário e botão!", disparou o baiano.

Alterada, a sister afirmou que não iria apertar o botão, e chamou incansavelmente o baiano de "moleque". Após a discussão, Alane tentou levar Davi até o Quarto do Líder, mas o brother voltou para a cozinha, e falou mais umas "poucas e boas", para Wanessa.

"Oh, Wanessa! Cê é tão falsa, mas tão falsa, que eu voltei do Paredão e veio pra cá pra ficar me abraçando, ficar perto de mim. Quando voltei do Bate e Volta, você fez isso! FALSA! FALSA! Ela ficou com medo de eu ganhar a Prova do Líder e colocar ela no Paredão! Falsaaa, cobraaaa!", disparou o brother.

🗣 Davi para Wanessa: “Você é tão falsa, mais é tão falsa, que eu voltei do Paredão e você veio pra cá ficar me abraçando” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/lJYWYza3oT — Big Brother Brasil (@bbb) February 28, 2024